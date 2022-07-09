Пожарные спасли 12 человек из горящей многоэтажки в Бийске

Пожар произошел в Бийске в ночь на 9 июня. О происшествии рассказали в региональном главке МЧС.

«Сегодня ночью в городе Бийске по ул. Ломоносова произошел пожар в многоквартирном жилом доме. По прибытию первых подразделений пожарно-спасательного гарнизона был виден дым из окна квартиры на 4 этаже пятиэтажного дома», — сказано в сообщении спасателей.

Площадь возгорания составила 15 квадратных метров, а в тушении принимали участие 18 человек личного состава.

Пожарные спасли 12 человек. Из других квартир эвакуировали пять человек.

Обошлось без пострадавших.