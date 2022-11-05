Пожарные спасли шесть человек из горящего дома в Бийске

Пожарные спасли шесть человек из пожара в многоквартирном деревянном доме в Бийске. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Возгорание произошло ночью в доме на три квартиры. Огонь мог перекинуться на другие строения.

Пожарные сразу приступили к эвакуации людей и вывели из горящего дома шесть человек. Отмечается, что помещения уже были сильно заполнены дымом.

«Площадь пожара составила порядка 90 квадратных метров. К работе на месте происшествия были привлечены 5 единиц техники, 20 человек личного состава. Для эвакуации людей были направлены 2 звена газодымозащитной службы», — сказано в сообщении.

В результате оперативных действий пожарных жертв удалось избежать.