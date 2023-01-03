Пожарные спасли женщину из горящего дома в Барнауле

Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования

19 часов назад, Илья Звягинцев

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Барнауле в ночь на 3 января. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

«Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в 2 часа 40 минут. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений шёл дым из квартиры, возникла угроза распространения задымления», — сказано в сообщении.

Пожарные вывели из горящей квартиры женщину, а уже через 20 минут возгорание было ликвидировано.

Общая площадь пожара составила 15 квадратных метров, а предварительной причиной считается нарушение правил эксплуатации электрооборудования.