Пожарный поезд прибыл на место крупного лесного пожара в Алтайском крае

Ликвидация пожара в Завьяловском районе Алтайского края продолжается. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, возле станции Овечкино действует два очага лесных пожаров.

В тушении огня задействованы подразделения лесного хозяйства, силы федеральных и краевых пожарных частей. Сейчас на место прибыл пожарный поезд. Из Барнаула в село Гилевка выдвинулись оперативная группа и аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Алтайскому краю в составе 30 человек.

Информация по лесному пожару уточняется.

Напомним, что о возгорании стало известно сегодня, 24 мая. Очевидцы выложили в соцсети огромную стену дыма, которая возвышается над лесом и накрывает трассу. Из-за задымления на дороге плохая видимость — водителям приходится останавливаться.