Пожилая женщина попала в больницу после ДТП на алтайской трассе

В Усть-Канском районе Республики Алтай 69-летняя местная жительница получила травмы в результате ДТП, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 17 ноября около 15:30. 67-летний мужчина ехал на ВАЗ-21213 со стороны села Янокур в направлении села Келей, но по пути не справился с управлением и съехал в кювет.

«В результате ДТП в Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести была госпитализирована 69-летняя местная жительница — пассажир транспортного средства», — рассказали в ведомстве.

Фото: 04.мвд.рф

В отношении водителя возбудили административное расследование, предусмотренное частью 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»).