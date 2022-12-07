Сибирячку отправили в колонию на шесть лет за убийство и расчленение бывшего мужа

60-летнюю жительницу Иркутска приговорили к шести годам колонии за убийство бывшего мужа. Об этом сообщает irk.ru.

В марте 2022 года россиянка поссорилась со своим бывшим мужем и ударила его топором по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте, а женщина, чтобы скрыть следы преступления, расчленила его тело. Часть останков она сожгла в печи, а другую часть выкинула.

Позднее женщина обратилась в полицию и заявила о том, что мужчина пропал, однако правоохранители выяснили, что она его убила.

Во дворе дома полицейские нашли кровь, после чего женщина призналась в содеянном.