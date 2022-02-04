Пожилые супруги из Барнаула превратили свою квартиру в зловонный ад с мухами

Пожилые супруги из Барнаула превратили свою квартиру в рассадник мух. В комнатах царит зловоние, навален мусор, насекомых — огромные полчища, сообщает “Толк”.

Сложившаяся ситуация беспокоит всех жителей дома — они даже написали письмо в Роспотребнадзор. Однако пожилая пара не реагирует на замечания и просьбы соседей. По мнению мужа, они просто придираются. Раньше соцзащита и волонтёры пытались помочь семье, но быстро ретировались, увидев состояние жилья.

Также жители дома рассказали, что однажды мужчина зашёл в туалет, упал между унитазом и стеной и так пролежал пять дней, пока к ним не зашла соседка. При этом жена никак не реагировала на ситуацию. На вопрос журналистов “Почему вы не помогли мужу?” женщина не ответила.

По словам соседей, много лет назад мужчина работал водителем, обеспечивал семью и что-то делал по дому. Однако год назад его здоровье стало ухудшаться, после того как органы опеки забрали у родителей 40-летнего сына на принудительное лечение. О его судьбе соседи ничего не знают — они рассказали, что видели его изредка только на балконе, на улицу он не выходил.