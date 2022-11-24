«Праздничные» продукты станут дороже с 1 декабря в России
Сильнее всего подорожают рыбные консервы, но также рост цен коснётся и других продуктов
24 ноября 2022, 14:19, Илья Звягинцев
В России с 1 декабря начнут дорожать «праздничные» продукты. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Эксперт уверен в том, что перед праздниками цены на продукты, которые россияне привыкли видеть у себя на торжествах, начнут увеличиваться.
Самым существенным, по словам Беляева, будет подорожание рыбных деликатесов и консервов. Эта категория продуктов может стать дороже от 10 до 15%.
Также на 10%, по словам эксперта, подорожают мясные деликатесы и некоторые виды алкоголя.
Фрукты и овощи могут подорожать на 5%, считает Беляев.
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