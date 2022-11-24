«Праздничные» продукты станут дороже с 1 декабря в России

В России с 1 декабря начнут дорожать «праздничные» продукты. Об этом радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Эксперт уверен в том, что перед праздниками цены на продукты, которые россияне привыкли видеть у себя на торжествах, начнут увеличиваться.

Самым существенным, по словам Беляева, будет подорожание рыбных деликатесов и консервов. Эта категория продуктов может стать дороже от 10 до 15%.

Также на 10%, по словам эксперта, подорожают мясные деликатесы и некоторые виды алкоголя.

Фрукты и овощи могут подорожать на 5%, считает Беляев.