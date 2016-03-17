Предполагаемых убийц Немцова выследили по одному неосторожному звонку

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Выйти на след и задержать предполагаемых убийц политика Бориса Немцова по одному неосторожному звонку, который был сделан со специально купленной для преступления SIM-карты, пишет в четверг, 17 марта, "Коммерсант".

Издание отмечает, что после убийства политика правоохранительные органы собрали список мобильных телефонов и SIM-карт, которые находились 27 февраля 2015 года в момент преступления в районе Большого Москворецкого моста. Поскольку было поздно и стояла плохая погода, телефонов оказалось немного.

После отсеивания зарегистрированных номеров, которые заведомо не могли быть причастны к произошедшему, в списке осталось лишь несколько подозрительных номеров и SIM-карт, купленных с рук и оформленных на подставных лиц. Эти телефоны активно работали перед убийством, а после него - перестали.

Но спустя два дня после гибели Немцова с одного из этих номеров был сделан короткий звонок в Ингушетию. Как позже стало известно, у одного из будущих обвиняемых Анзора Губашева кончились деньги на сотовом телефоне, поэтому он позвонил с телефона, который использовался при подготовке к покушению.

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Затем оперативники сопоставили номер SIM-карты с идентификационным номером самого телефона и выяснили, что в телефон вставляли и другую "симку", которая была зарегистрирована на уроженца Ингушетии Анзора Губашева.

Изучение связей Губашева, его телефонных контактов и данных с камер видеонаблюдения помогло полицейским вычислить предполагаемых соучастников убийства и задержать их практически в одно время.

Напомним, одного из лидеров российской оппозиции Бориса Немцова застрелили 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве. По данному факту и по факту незаконного оборота оружия возбудили уголовные дела.