При крушении вертолета под Костромой погибли три человека
Информация о крушении воздушного судна поступила накануне
Фото: multiprokat.com
Три человека погибли в результате падения вертолета под Костромой. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в оперативном штабе на месте ЧС.
Уточняется, что частный вертолет AS-350 выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Затем с ним пропала связь. "Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.
В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству подтвердили обнаружение обломков воздушного судна. На месте найдены тела трех человек, детей среди них нет. "Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел", - добавил источник.
Напомним, информация о крушении вертолета поступила спасателям накануне, 3 октября. Воздушное судно упало около деревни Вонышево в Солигаличском районе.
Агентство отмечает, что об инциденте спасателям сообщила женщина, представившаяся местной жительницей. Она сказала, что наблюдает падение вертолета в районе деревни Вонышево.