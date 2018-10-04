При крушении вертолета под Костромой погибли три человека

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Три человека погибли в результате падения вертолета под Костромой. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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Происшествия Вертолет упал в Костромской области

Уточняется, что частный вертолет AS-350 выполнял полет по маршруту Heliport Москва-Плес. Затем с ним пропала связь. "Обнаружены обломки и тела троих погибших", - сказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону агентству подтвердили обнаружение обломков воздушного судна. На месте найдены тела трех человек, детей среди них нет. "Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолет, откуда и куда он летел", - добавил источник.

Напомним, информация о крушении вертолета поступила спасателям накануне, 3 октября. Воздушное судно упало около деревни Вонышево в Солигаличском районе.

Агентство отмечает, что об инциденте спасателям сообщила женщина, представившаяся местной жительницей. Она сказала, что наблюдает падение вертолета в районе деревни Вонышево.