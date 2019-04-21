При взрывах в церквях Шри-Ланки погибли десятки людей
Террористы взорвали три церкви и три отеля
21 апреля 2019, 13:27, Роман Кильмяшкин
Празднование Пасхи католиками всего мира 21 апреля омрачилось страшной трагедией – в Шри-Ланке прогремели шесть взрывов, три из которых случились в католических церквях, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Франс Пресс". Еще три взрыва случились в пятизвездочных отелях.
В результате пострадали почти три сотни людей. По последним данным, известно о 42 погибших.
Атаке террористов подверглись три отеля в Коломбо (Cinnamon Grand, Kingsbury и Shangri-La) и церкви в Баттикалоа, Котахене и Негомбо.
На месте происшествия работают полиция, спасатели и медики. Свыше 160 пострадавших с ранениями доставлены в национальную больницу.
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