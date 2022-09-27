Пробки в девять баллов сковали барнаульские дороги вечером 27 сентября

Девятибалльные пробки сковали улицы Барнаула вечером 27 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», многокилометровые заторы сформировались на всех центральных улицах города, а также на объездной дороге через Ленточный бор.

Так, полностью стоят машины на проспекте Строителей, Красноармейском, Ленина, Калинина, улице Цеховой, Челюскинцев, переулке Ядринцева и прилежащих к ним. Также пробка образовалась на улице Кутузова и шоссе Ленточный бор.

В спальной части города заторы наблюдаются на улице Попова в районе пересечения с Павловским трактом и Балтийской, а также на улице Малахова, в районе пересечения с Антона Петрова.