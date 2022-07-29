Прокуратура просит отправить певицу Шакиру в тюрьму на восемь лет
Исполнительницу обвиняют в том, что она скрывала налоги от полученной прибыли
29 июля 2022, 16:05, Илья Звягинцев
Испанская прокуратура просит отправить известную певицу Шакиру в тюрьму на восемь лет. Информация об этом появилась в СМИ.
Также сообщается, что с неё хотят взыскать штраф в размере более 23 млн евро.
Исполнительницу обвиняют в том, что она скрывала доходы, полученные с прибыли в период до 2014 года. При этом спорным являлся вопрос о месте жительства певицы. По данным прокуратуры, она жила в Испании вместе с футболистом Пике, но при этом официально её местом жительства считались Багамы.
Отмечается, что представители прокуратуры предлагали певице выплатить штраф, чтобы избежать проблем с законом, но она отказалась.
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