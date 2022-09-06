Прокуратура проводит проверку по факту гибели пяти человек в ДТП в Алтайском крае

Прокуратура проводит проверку по фату смертельного ДТП на алтайской трассе. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что инцидент произошёл 5 сентября в 21:55 в Бийском районе. Автомобиль Honda Stepwgn столкнулся с бензовозом. В результате женщина и четверо её детей в возрасте от 3 до 16 лет скончались на месте.

По данному происшествию возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Ход расследования поставили на особый контроль по поручению прокурора Алтайского края Антона Германа.

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