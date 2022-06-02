Прокуратура проводит проверку по факту остановки канатной дороги в Белокурихе

Прокуратура Алтайского края проводит проверку по факту остановки канатной дороги на горе Церковка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что канатная дорога встала вечером 1 июня из-за падения на неё дерева. На момент остановки на самой дороге и на верхней площадке находились люди.

Спасатели вызволили 43 человек: 21 туриста со сломавшейся канатной дороги, в их числе один ребёнок, ещё 22 — с горы Церковка, среди которых было восемь детей.

«По поручению и.о. прокурора Алтайского края Александра Фомина организована проверка эксплуатации подъёмника. При выявлении нарушений будет принят весь комплекс мер прокурорского реагирования», — сказано в сообщении ведомства.