Прокуратура рассказала подробности поножовщины в барнаульской маршрутке

В прокуратуре рассказали подробности о поножовщине в барнаульской маршрутке. Оказалось, что в социальных сетях обстоятельства случившегося описали с искажениями.

Ранее сообщалось, что в результате поножовщины пострадал двухлетний ребёнок. В ходе конфликта в маршрутке, по информации очевидцев, мужчина достал нож и на замахе ранил ребёнка.

В прокуратуре уточнили, что девочке, о которой шла речь, 12 лет. Также отмечается, что никакого ранения она не получала. Ранен её отец.

«Органы полиции проводят проверку, принятие процессуального решения контролируется органами прокуратуры Алтайского края», — уточнили в ведомстве.