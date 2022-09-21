Прокуратура выявила нарушения прав студентов барнаульского колледжа

Прокуратура Алтайского края провела проверку и выявила нарушения прав студентов Алтайского промышленно-экономического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Так, в начале августа руководство колледжа заключило контракт с подрядчиком на капремонт общежития. Закончится работы должны были до конца октября, однако к началу учебного года администрация не приняла мер по размещению части студентов. Это стало причиной вынесения представления руководителю образовательного учреждения.

Кроме того, прокуратура проверила готовность общежитий сузов и вузов к новому учебному году. Проверяющие обнаружили нарушения пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства — руководителям вынесли четыре представления.

Также сообщается, что прокурор Бийска вынес два два представления из-за нарушений требований пожарной безопасности. Причиной стало отсутствие эвакуационного освещения, несоответствия требованиям планов эвакуации.