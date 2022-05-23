Промышлявший контрабандными мехами барнаулец не смог подкупить таможенника
Взятку в полмиллиона рублей предлагал алтайскому таможеннику барнаулец, чтобы ему вернули изъятые меховые изделия, на которые не было документов
В Барнауле суд приговорил к уголовному наказанию местного жителя, которого обвиняли в даче взятки должностному лицу в крупном размере.
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Как доказало следствие, в декабре 2021 года осуждённый в личном автомобиле передал таможеннику 500 тыс. рублей. Однако последний уже сообщил о том, что его пытаются подкупить, поэтому передача взятки проходила под наблюдением правоохранителей. Взяткодатель был задержан на месте с поличным, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.
Мзду он предлагал за то, чтобы ему вернули партию меховых изделий, которые изъяли во время выездной таможенной проверки, — на этот товар не было соответствующих документов.
Во время следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Суд приговорил его к штрафу в миллион рублей.