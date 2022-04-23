Пропавшего 19-летнего парня семь месяцев ищут в Алтайском крае

В Алтайском крае и Республике Алтай ведутся поиски без вести пропавшего 19-летнего Александра Субботы. О его местонахождении ничего неизвестно с сентября 2021 года.

По данным «Лизы Алерт», молодой человек ростом 180 см, худощавого телосложения, у него тёмно-русые волосы и карие глаза.

В последний раз его видели в коричневой камуфляжной куртке и синих джинсах.

Волонтёры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.