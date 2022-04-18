Пропавших на Урале туристов с детьми нашли живыми

Группа туристов, пропавшая недалеко от Первоуральска вечером 17 апреля, найдена. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

В составе группы туристов было восемь человек, в том числе двое детей. Они сплавлялись по маршруту р. Восточный Шишим — р. Черный Шишим — р. Большой Шишим — р. Чусовая. В назначенное время некоторые члены тургруппы не прибыли к планируемому месту сбора.

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Их поисками занимались 22 участника поисково-спасательного отряда и 10 единиц техники. Утром в понедельник, 18 апреля, туристы самостоятельно вышли к конечной точке маршрута. Их здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что 17 апреля около 10:30 утра группа туристов, многие из которых состоят в Уральском клубе каякеров, на шести лодках стартовали из деревни Починок. При этом группа не регистрировалась в МЧС. Она должна была выйти в посёлок Прогресс около Первоуральска в тот же день примерно в 20:00. Однако в пути следования что-то пошло не так, из-за чего группа задержалась.