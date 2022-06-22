Пропавший в Якутии Ан-30 найден. Экипаж и пассажиры выжили

Пропавший 22 июня самолет Ан-30М в Оленекском районе Якутии обнаружен в 70 км от населенного пункта Оленек, на аэропорту которого он должен был приземлиться. Как сообщает ТАСС, все находившиеся на борту люди остались живы — троим из них потребовалась медицинская помощь.

По предварительной информации, самолет совершил жесткую посадку. Причины происшествия выясняются.

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Напомним, что Ан-30 пропал с радаров за 30 км от аэропорта Оленек, в котором он должен был приземлиться. На борту находились пять человек и более 6 тонн продуктов.

Это уже второй инцидент с самолетами в Якутии за последние сутки. 21 июня в Кобяйском районе Якутии пропал самолет Ан-2. По предварительной информации, на борту находились два члена экипажа, пассажир и одна тонна груза.

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Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия. Для поисков места крушения используется вертолет, работа спасателей осложняются плохой видимостью из-за тумана и горным рельефом местности.