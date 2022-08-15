Пропавшую на Алтае 34-летнюю женщину-грибника нашли мёртвой

Жительницу села Колыванского Павловского района Татьяну Надтоку нашли мёртвой, сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, 2 августа женщина с пакетом в руках ушла из дома за грибами и не вернулась.

«Тело 34-летней женщины обнаружили у реки Барнаулки рядом с заброшенным детским лагерем», — говорится в сообщении.

При каких обстоятельствах наступила смерть, не уточняется.