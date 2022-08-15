Пропавшую на Алтае 34-летнюю женщину-грибника нашли мёртвой
Сельчанку искали с 2 августа
15 августа 2022, 12:20, Никита Черников
Жительницу села Колыванского Павловского района Татьяну Надтоку нашли мёртвой, сообщает «Инцидент Барнаул».
Напомним, 2 августа женщина с пакетом в руках ушла из дома за грибами и не вернулась.
«Тело 34-летней женщины обнаружили у реки Барнаулки рядом с заброшенным детским лагерем», — говорится в сообщении.
При каких обстоятельствах наступила смерть, не уточняется.
Комментарии
Новости партнеров