Проректора таможенной академии в Подмосковье подозревают в торговле наркотиками через даркнет

Проректору таможенной академии в Подмосковье предъявили обвинение в торговле наркотиков. Об этом сообщили в СК.

«Предъявлено обвинение проректору — директору центра информационных технологий ГКОУ ВО „Российская таможенная академия“. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере (п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 УК РФ)» — сказано в сообщении.

По данным ведомства, наркотическое средство он приобрёл «оптом». Закупив два килограмма, мужчина расфасовал его на мелкие дозы и стал продавать в даркнете.

В компьютерной технике у обвиняемого нашли закладки.

Правоохранители ищут других участников преступной сети.