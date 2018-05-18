Прорыв плотины в Колумбии попал на видео

Прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции попал на видео, сообщает РИА Новости.

Как сообщают местные СМИ, десяткам тысяч людей пришлось эвакуироваться после того, как река Каука прорвала дренажный туннель. Около 600 человек лишились своих домов, также были разрушены два моста, две школы и больница.

Местные власти объявили об эвакуации в восьми муниципалитетах. Губернатор департамента Антиокия назвал происходящее "национальным бедствием".