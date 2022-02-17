Просто пьяный был. Жительница Барнаула рассказала о мужчине, который стоял без штанов перед ребенком в лифте

По словам горожанки, мужчина несколько дней находился в запое, а штаны с него просто слетели

17 февраля 2022, 12:40, Илья Звягинцев

Знакомая мужчины, которого застукали стоящим без штанов в лифте, рассказала о том, что он не извращенец. Она попыталась объяснить, почему взрослый человек оказался перед ребёнком в таком виде.

«Парень был в запое четыре дня, был в штанах перед тем как зайти в лифт, они у него просто свалились и он не извращенец. Человек теперь как должен ходить по городу?» — написала женщина в сообществе «Инцидент Барнаул».

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что мужчина зашёл в лифт за девочкой-подростком и снял перед ней штаны. Ребёнок успел выбежать.

Позднее в соцсетях появились видеоролики, на которых видно, как мужчина заходит в подъезд и подходит к лифту.

Правоохранители установили личность горожанина.

Полиция установила личность барнаульца, который снял штаны в лифте перед девочкой

Полиция установила личность барнаульца, который снял штаны в лифте перед девочкой

Комментарии
    Новости партнеров