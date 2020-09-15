Против Романа Широкова возбудили уголовное дело за избиение арбитра

В отношении бывшего игрока сборной России Романа Широкова возбуждено уголовное дело. Поводом стало избиение арбитра во время любительского футбольного матча.

Инцидент произошел в августе. Широков посчитал, что в отношении него нарушили правила и во время спора с судьей применил физическую силу. Позднее адвокат пострадавшего сообщил, что расценивает поступок бывшего капитана национальной сборной как покушение на убийство.

По информации источника РЕН ТВ, уголовное дело возбуждено по статье 115 УК РФ – об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Из-за происходящего Широкова отстранили от работы на телеканале "Матч ТВ".

Ранее футболист публично извинился перед судьей за свой поступок. Спортсмен признал свое поведение "неподобающим".