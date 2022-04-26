Правоохранители установили личность стрелка, напавшего на детсад под Ульяновском

Следователи установили личность стрелявшего в детском саду «Рябинка» в посёлке Вешкайма Ульяновской области. По данным Baza, это 26-летний Руслан Ахтямов.

Изначально высказывалась версия, что нападавший — Александр Дронин, поскольку стрелок использовал ружьё, которое зарегистрировано на этого мужчину. Однако по описанию родных Дронин — седой старик, тогда как мужчина, напавший на детсад, выглядит куда моложе.

Утром 26 апреля Дронин предупредил супругу, что поедет на охоту. Он взял ружьё и уехал на «Ниве». По данным издания, Ахтямов собирался пристреливать ружьё вместе с Дрониным. Молодой человек зарегистрирован на той же улице, где расположен детский сад, отмечает Baza.

После стрельбы в детском саду Александра Дронина не могли найти. Однако вскоре полиция обнаружила его тело на свалке недалеко от посёлка. По предварительной версии, Ахтямов убил пенсионера, забрал у него ружье и отправился в сад «Рябинка», где застрелил сотрудницу и двоих детей, а затем покончил с собой.

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