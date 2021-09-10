Путин и Мишустин посетили церемонию прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин посетили церемонию прощания с главой МЧС, генералом Евгением Зиничевым. Глава государства возложил к гробу букет алых роз и постоял рядом, склонив голову, сообщает РБК.

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Недвижимость Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб, спасая человека во время учений

Церемония прошла в Москве в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС. На ней также присутствовали пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, зампред Совета безопасности, экс-президент Дмитрий Медведев, вице-премьер Татьяна Голикова и другие.

Гроб с телом министра доставят в Санкт-Петербург, где Зиничева похоронят на Северном кладбище.

Напомним, что 8 сентября 55-летний генерал погиб во время межведомственных учений. Как сообщили официальные источники, Зиничев приехал в Дудинку, где начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, Зиничев сорвался со скалы, спасая человека.