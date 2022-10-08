Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста
Полномочия по решению этой задачи возложены на ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив. Как сообщается на сайте Кремля, полномочия по решению этой задачи возложены на ФСБ.
Кроме того, в целях повышения защиты Путин передал силовикам полномочия по обеспечению мер защиты электросетевого энергомоста Российская Федерация — полуостров Крым и газопровода из Краснодарского края на полуостров на время их эксплуатации.
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Напомним, что инцидент произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.
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