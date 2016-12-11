Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с терактом в Стамбуле

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Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическими последствиями крупного теракта в центре Стамбула. При этом глава государства решительно осудил "это подлое, циничное преступление", пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

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Происшествия Число жертв теракта в Стамбуле увеличилось до 29 человек

В телеграмме Путин подчеркнул, что произошедшее вновь подтверждает востребованность совместных усилий, которые должны быть направлены "на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом". Также президент РФ выразил уверенность, что исполнители и заказчики теракта не уйдут от расплаты.

Кроме этого. Путин передал слова сочувствия родными и близким погибших, и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от рук боевиков.

Напомним, два взрыва прогремели вечером в субботу, 10 декабря, рядом со стадионом Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ, где перед этим проходил футбольный матч между командами "Бешикташ" и "Бурсаспор". Сообщалось, что рядом с автобусом со спецназом полиции взорвалась начиненная взрывчаткой машина, а в парке неподалеку совершил самоподрыв смертник. По последним данным МВД, в результате теракта погибли 38 человек.