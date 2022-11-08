Путин заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года
Также в 2023 году будет увеличен размер выплаты — на первого ребёнка он составит почти 590 тысяч рублей, а на второго — около 780 тысяч рублей
8 ноября 2022, 22:59
Президент России Владимир Путин заявил о продлении программы материнского капитала до конца 2026 года. Об этом сообщает РИА Новости.
«Ежегодно порядка миллиона семей получают материнский капитал. Сама эта программа продлена до конца 2026 года», — сказал Путин в ходе совещания по поддержке доходов семей с детьми.
Также в 2023 году будет увеличен маткапитал — на первого ребенка он составит почти 590 тысяч рублей, а на второго — около 780 тысяч рублей.
Глава государства также отметил, что с 1 февраля по уровню фактической инфляции будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам.
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