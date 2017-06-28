Пьяная мать на Кубани бросила новорожденную дочь на дороге и ушла

Сотрудники правоохранительных органов в Прикубанском округе Краснодара возбудили уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, бросившей на дороге свою новорожденную дочь. Об этом пишет "Российская газета".

Как сообщается, женщина родила девочку возле одного из частных домов, а затем оставила ее на дороге и ушла. Ребенка нашли утром и доставили в местный роддом. Врачи сообщили в полицию. После нашли и мать.

Оказалось, что пьяная женщина бросила ребенка на дороге. В больнице она написала отказ от ребенка. Также сообщила, что в медпомощи после родов не нуждается.

Тем не менее в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности". Если вина подозреваемой будет доказана, то ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на один год.