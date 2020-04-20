Пьяная сибирячка уронила ребенка, спускаясь с ним по простыне с четвертого этажа

Жительница Омска попыталась спуститься с ребенком из окна четвертого этажа по простыням и уронила малыша. Об этом сообщает "Интефакс" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Омской области.

По данным издания, 18 апреля около 23:00 в полицию обратился жилец дома и сообщил, что с четвертого этажа его дома по простыням спускается 27-летняя девушка с трехлетним ребенком.

Она начала звать на помощь, на крики отреагировали жильцы дома и прохожие. Пытаясь поймать малыша, они встали у стены. В это время женщина отпустила ребенка, держась рукой за простыню.

Мальчик ударился головой о стену здания, однако очевидцы помогли спасти его, поймав перед падением на землю. Женщину с простыни сняли сотрудники МЧС.

Согласно данным МВД, мама и ребенок госпитализированы с травмами. Выяснилось, что женщина была пьяна. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства случившегося.