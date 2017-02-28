Пьяные мужчины в Северной Осетии вызвали скорую помощь котенку

Мужчин доставили в отделение полиции за ложный вызов

28 февраля 2017, 22:11

Фото: pixabay.com

Двое пьяных мужчин в Северной Осетии вызвали бригаду скорой помощи для котенка, которого сбили, сообщает "Лента.ру".

Когда врачи приехали на место аварии, их встретили двое подвыпивших мужчин. Они показали врачам сбитое животное и попросили о помощи. 

Граждан доставили в отделение полиции из-за ложного вызова.  Там был составлен административный протокол с предусмотренным штрафом в тысячу рублей.

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