Пьяные мужчины в Северной Осетии вызвали скорую помощь котенку

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Двое пьяных мужчин в Северной Осетии вызвали бригаду скорой помощи для котенка, которого сбили, сообщает "Лента.ру".

Когда врачи приехали на место аварии, их встретили двое подвыпивших мужчин. Они показали врачам сбитое животное и попросили о помощи.

Граждан доставили в отделение полиции из-за ложного вызова. Там был составлен административный протокол с предусмотренным штрафом в тысячу рублей.