Пьяный барнаулец угнал «Газель» и во время погони протаранил четыре машины, включая КамАЗ

В Барнауле полицейские после погони задержали мужчину, угнавшего грузовой автомобиль «Газель», сообщает алтайское МВД.

«Ориентировка была оперативно передана всем нарядам полиции. Получили её по радиостанции и инспекторы ГИБДД, нёсшие службу на территории Железнодорожного района. Указанный автомобиль был замечен полицейскими на пересечении улиц Малахова и Юрина. На требования об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. В итоге транспортное средство было остановлено на проспекте Калинина», — рассказали в ведомстве.

За рулём находился 36-летний мужчина, не имеющий водительских прав. Результаты медицинского освидетельствования показали, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснилось, угнанный автомобиль стал участником ДТП с четырьмя машинами — Nissan Serena, Toyota Cresta, Hyundai Solaris и КамАЗ.

В отношении барнаульца возбудили уголовное дело по факту «завладения транспортным средством без цели хищения», а также составили административный протокол за «управление автомобилем в состоянии опьянения и без права управления транспортными средствами».