Пьяный мужчина в Якутии сбил семерых детей

Пьяный житель Якутии сбил семерых детей в селе Огородтах, в результате аварии один подросток погиб. Об этом сообщает РБК.

Как уточняет издание, инцидент произошел накануне, 14 октября, в 22:00 по местному времени. Пешеходы шли вдоль дороги. Их сбил 43-летний мужчина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Виновник рассказал, что не заметил пешеходов. Подростки были одеты в темную одежду. В результате происшествия погиб 15-летний подросток, еще трое детей были госпитализированы.​

По данному факту возбуждено уголовное дело.