Пьяный пилот едва не вылетел с 274 пассажирами на борту из Германии

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Пьяный пилот стал причиной 15-часовой задержки пассажирского самолета авиакомпании SriLankan Airlines в Германии, сообщает Gazeta.ru.

Известно, что пилот явился на рейс пьяным. Он должен был лететь с 274 пассажирами на борту из Франкфурта в город Коломбо (Шри-Ланка).

Сейчас пилот временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Задержка рейса составила примерно 15 часов.