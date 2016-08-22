Пьяный пилот едва не вылетел с 274 пассажирами на борту из Германии
Самолет пришлось задержать на 15 часов
22 августа 2016, 14:04
Фото: pixabay.com
Пьяный пилот стал причиной 15-часовой задержки пассажирского самолета авиакомпании SriLankan Airlines в Германии, сообщает Gazeta.ru.
Известно, что пилот явился на рейс пьяным. Он должен был лететь с 274 пассажирами на борту из Франкфурта в город Коломбо (Шри-Ланка).
Сейчас пилот временно отстранен от исполнения своих обязанностей. Задержка рейса составила примерно 15 часов.
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