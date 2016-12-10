Пьяный тюменский школьник на тракторе пытался столкнуть машину ДПС в кювет

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Пьяный школьник за рулем трактора "МТЗ" на 165-м километре федеральной трассы Курган - Тюмень попытался столкнуть машину сотрудников ДПС в кювет, пишет пресс-служба ГУ МВД России по Тюменской области.

Отмечается, что инцидент произошел в окрестностях села Червишево. Наряд полка ДПС привлек внимание трактор, которые попытался скрыться от стражей правопорядка. На требования об остановке молодой человек, управлявший трактором, не реагировал, вилял по трассе, выезжая на "встречку" и патаясь скинуть с дороги в кювет патрульную машину.

Полицейские предупредили водителя, что используют оружие, затем сделали предупредительный выстрел, после чего открыли огонь по колесам трактора. В итоге они пробили оба задние колеса, и на 169-м километре трассы трактор, который, съехал в лес, был остановлен. Водителя, которым оказался пьяный 17-летний житель села Чимеево Курганской области, задержали.

По предварительной информации, школьник завладел трактором в частном хозяйстве в селе Черная речка Тюменского района. Алкотестер показал результат в 0,49 миллиграма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха. Для разбирательства подростка доставили в отдел полиции.