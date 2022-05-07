Пьяный водитель мотоцикла скончался в аварии в Алтайском крае

В селе Бастан Михайловского района мужчина погиб, попав в аварию на мотоцикле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Водитель управлял мотоциклом с коляской, но не справился с управлением и перевернулся. Сам водитель оказался зажат между техникой и землей.

По информации очевидцев, он скончался на месте происшествия.

Продробности и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.