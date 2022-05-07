Пьяный водитель мотоцикла скончался в аварии в Алтайском крае
Мужчина не справился с управлением, после чего мотоцикл перевернулся и он оказался прижат к земе
7 мая 2022, 10:45, Илья Звягинцев
В селе Бастан Михайловского района мужчина погиб, попав в аварию на мотоцикле. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Водитель управлял мотоциклом с коляской, но не справился с управлением и перевернулся. Сам водитель оказался зажат между техникой и землей.
По информации очевидцев, он скончался на месте происшествия.
Продробности и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.
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