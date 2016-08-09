Пьяный вожатый напал на девочку в лагере под Красноярском

Фото: zak-kor.net

Пьяного вожатого детского оздоровительного лагеря "Сокол" подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении малолетней девочки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю.

По данным следствия, в пятницу, 5 августа, в лагере проходил праздник в связи с окончанием смены. Трое вожатых, которые находились на своих рабочих местах, употребили алкоголь, а затем 22-летний вожатый зашел в спальню, где спали две девочки 10 и 12 лет.

Пользуясь их беспомощностью, молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении одной из девочек. Отмечается, что она оказала активное сопротивление, вырвалась и убежала, после чего сразу позвонила своим родителям. Они, в свою очередь, сообщили о произошедшем директору лагеря.

Сейчас подозреваемый задержан, следствие ходатайствует перед судом о его аресте. Употребившие спиртное вожатые уже уволены. Назначена судебно-медицинская экспертиза потерпевшей, следователи опрашивают свидетелей и очевидцев.