Пьяный житель Алтая топором зарубил овчарку в «кулинарных целях»

Жителя Республики Алтай будут судить за жестокое убийство немецкой овчарки, пишет «АиФ-Барнаул».

Инцидент произошёл в июле в Горно-Алтайске. Пьяный мужчина вышел во двор многоквартирного дома, чтобы убить собаку и потом приготовить её мясо.

«Топором не менее четырёх раз ударил животное по голове. Собака истекала кровью, но была ещё жива. При этом мужчина продолжил издевательства, ударив ещё несколько раз обухом по передней лапе. По заключению специалиста, у овчарки были серьёзные повреждения: открытая черепно-мозговая травма, поперечный перелом лучевой и локтевой костей правой передней лапы», — рассказали в республиканской прокуратуре.

Соседские дети, которые играли неподалёку, позвали на помощь взрослых. Собаку удалось отвезти к ветеринару, однако она скончалась — от остановки сердца в результате обширного кровотечения на почве травм и болевого шока.

Живодёра задержали. Уголовное дело направили в суд, действия мужчины квалифицировали как «жестокое обращение с животным с применением садистских методов из корыстных побуждений, повлёкшее гибель».