Пять человек погибли в страшной аварии в Кузбассе после столкновения с грузовиком

Следком возбудил уголовное дело

02 января 2023, 18:58, ИА Амител

Фото: 42.мвд.рф

Днём 2 января в районе 30-го километра автодороги «Обход Кемерово» произошло ДТП. По предварительной информации, женщина за рулём Lada Granta не справилась с управлением и выехала на встречную полосу — там столкнулась лоб в лоб с грузовиком Mercedes-Benz Actros.

В результате водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля скончались до приезда скорой, уточняет ГУ МВД России по Кемеровской области. Среди погибших — девятилетний ребёнок.

После аварии Следком возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения.