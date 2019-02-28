Пять лыжников поймали на допинге на Чемпионате мира

Антидопинговый рейд полицейских во время Чемпионата мира по лыжам в австрийском Зеефельде выявил многочисленные нарушения, сообщают "Вести" со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

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Спорт Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг

Задержаны девять человек, в том числе пять спортсменов. Среди них сразу по два австрийца и эстонца, а также представитель Казахстана.

Имена уличенных в допинге спортсменов пока не называются.

Стоит отметить, что российскую сборную полицейский рейд не затронул.

Эту информацию подтвердила глава лыжной федерации России Елена Вяльбе.