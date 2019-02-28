Пять лыжников поймали на допинге на Чемпионате мира

Во время антидопингового рейда задержали девять человек

28 февраля 2019, 13:05, Роман Кильмяшкин

Антидопинговый рейд полицейских во время Чемпионата мира по лыжам в австрийском Зеефельде выявил многочисленные нарушения, сообщают "Вести" со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.

Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг

Российский бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован на два года за допинг

Задержаны девять человек, в том числе пять спортсменов. Среди них сразу по два австрийца и эстонца, а также представитель Казахстана.

Имена уличенных в допинге спортсменов пока не называются.

Стоит отметить, что российскую сборную полицейский рейд не затронул.

Эту информацию подтвердила глава лыжной федерации России Елена Вяльбе.

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