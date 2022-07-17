Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме
Следователи завели уголовное дело
17 июля 2022, 14:34, Никита Черников
Семь человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном бревенчатом одноэтажном дом в селе Колбинка Молчановского района Томской области, сообщают ТАСС и региональный СК.
Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Спасатели продолжают разбирать завалы.
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