Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном доме

Семь человек, в том числе пять детей, погибли при пожаре в частном бревенчатом одноэтажном дом в селе Колбинка Молчановского района Томской области, сообщают ТАСС и региональный СК.

Инцидент произошел в ночь на 17 июля. Предварительная причина трагедии — короткое замыкание.

Уголовное дело возбудили по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Спасатели продолжают разбирать завалы.