Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии

В Башкирии во время серьёзного пожара погибли пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Возгорание началось в двухквартирном доме в селе Матвеевка, где проживала многодетная семья. Отец смог спасти двоих детей, но сам погиб. Также погибла его супруга и пятеро мальчиков.

В министерстве добавили, что семья, в которой воспитывались семеро детей, была благополучной.

Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём. Следователи возбудили уголовное дело о причинении двум или более лицам смерти по неосторожности.