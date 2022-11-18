Пятеро детей и двое взрослых погибли при пожаре в Башкирии
Отец смог спасти из огня двоих детей, но сам погиб
18 ноября 2022, 12:41, Илья Звягинцев
В Башкирии во время серьёзного пожара погибли пятеро детей и двое взрослых. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Возгорание началось в двухквартирном доме в селе Матвеевка, где проживала многодетная семья. Отец смог спасти двоих детей, но сам погиб. Также погибла его супруга и пятеро мальчиков.
В министерстве добавили, что семья, в которой воспитывались семеро детей, была благополучной.
Причиной возгорания могло стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнём. Следователи возбудили уголовное дело о причинении двум или более лицам смерти по неосторожности.
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