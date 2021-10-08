Пятеро детей стали сиротами из-за отравления родителей суррогатом в Оренбургской области

В селе Акжарском Оренбургской области от отравления суррогатным алкоголем погибли супруги, у которых осталось пятеро детей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона Дениса Паслера в своём Telegram-канале.

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Общество 18 человек погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области

Сейчас опеку над сиротами взяла их тётя. Паслер поручил местным властям организовать всю необходимую поддержку. Уполномоченный по правам ребёнка в Оренбургской области Анжела Линькова уточнила, что семья относится к малообеспеченным.

Напомним, пострадавшие от отравления стали поступать в медучреждения региона в ночь на 7 октября. На данный момент известно и 18 погибших и 36 пострадавших. В стационарах Орска, Ясного и Адамовки получают лечение 15 человек, из которых двое находятся в крайне тяжёлом состоянии – они подключены к аппаратам ИВЛ.

Подпольный цех по продаже незаконной продукции правоохранители обнаружили в Орске, оттуда изъяли 1279 пол-литровых бутылок со спиртным, отмечает "Ъ", ссылаясь на областной СК. Задержаны трое подозреваемых: 29-летний житель Орска, который организовал подпольное производство, также 60-летней житель села Акжарского и 47-летняя жительница поселка Красночабанский, которые осуществляли сбыт.