Пятилетний мальчик отравился арбузом и умер в Волгограде

В Волгограде пятилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Об этом сообщили в региональном СК.

58-летний мужчина купил арбуз в овощной палатке и угостил им своих внуков — пятилетнего мальчика и девочку 11 лет.

После обеда им стало плохо, а на следующий день они попали в больницу. Девочку врачи смогли спасти, но мальчик скончался.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате токсического гастроэнтерита», — сказано в сообщении.

Все продукты из овощной палатки изъяли. Следователи возбудили уголовное дело.