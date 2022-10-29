Пятилетний мальчик отравился арбузом и умер в Волгограде
Местный житель купил арбуз в овощной палатке и угостил им внуков
30 октября 2022, 06:41, Илья Звягинцев
В Волгограде пятилетний мальчик умер, отравившись арбузом. Об этом сообщили в региональном СК.
58-летний мужчина купил арбуз в овощной палатке и угостил им своих внуков — пятилетнего мальчика и девочку 11 лет.
После обеда им стало плохо, а на следующий день они попали в больницу. Девочку врачи смогли спасти, но мальчик скончался.
«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть наступила в результате токсического гастроэнтерита», — сказано в сообщении.
Все продукты из овощной палатки изъяли. Следователи возбудили уголовное дело.
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