Раздроблены зубы и разбит нос. На Алтае монтажник избил 12-летнего школьника-инвалида
В отношении ранее судимого мужчины завели дело
25 октября 2022, 09:20, Никита Черников
В Горно-Алтайске монтажник выбил зубы инвалиду-шестикласснику, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, инцидент случился 12 октября в одном из жилых домов на Коммунистическом проспекте. Находясь в квартире, мужчина ударил 12-летнего ребёнка, раздробив ему зубы и разбив нос.
22 октября в отношении ранее судимого злоумышленника завели дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение л1гкого вреда здоровью»). Также ему предъявили подписку о невыезде.
Ранее в Алтайском крае опекунша получила срок за то, что избивала детей трубой и заставляла их спать на кровати без матраса.
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