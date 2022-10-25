Раздроблены зубы и разбит нос. На Алтае монтажник избил 12-летнего школьника-инвалида

В Горно-Алтайске монтажник выбил зубы инвалиду-шестикласснику, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, инцидент случился 12 октября в одном из жилых домов на Коммунистическом проспекте. Находясь в квартире, мужчина ударил 12-летнего ребёнка, раздробив ему зубы и разбив нос.

22 октября в отношении ранее судимого злоумышленника завели дело по ч. 1 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение л1гкого вреда здоровью»). Также ему предъявили подписку о невыезде.

Ранее в Алтайском крае опекунша получила срок за то, что избивала детей трубой и заставляла их спать на кровати без матраса.