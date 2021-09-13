Разлив нефтепродуктов ликвидируют на протоке Оби под Новосибирском

Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов на обмелевшей протоке Оби в Новосибирской области. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"12 сентября в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв. метров", – говорится в сообщении.

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Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что радужные пятна в воде образовались, предположительно, от баржи, которая находится на утилизации. Для устранения загрязнения на участке установили боновые заграждения длиной 8 метров. Угрозы загрязнения Оби нет, подчеркнули в министерстве.

Ранее сообщалось, что Обь вошла в список самых грязных рек России. По данным Минприроды, в 2020 году на ней произошло 792 случая сильного загрязнения. Хуже результат только у Волги – 925 экстремальных загрязнений.