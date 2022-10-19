Ребёнка и двух взрослых спасли во время ночного пожара в Барнауле

В ночь на 19 октября в Барнауле ликвидировали возгорание на улице Димитрова. Пожарные спасли трёх человек, в том числе ребёнка. Ещё семь жильцов эвакуировались самостоятельно.

Как сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Алтайскому краю, от огня пострадали два жилых дома и надворные постройки. Пройденная пламенем площадь составила около 200 квадратных метров. Работали на месте 29 человек личного состава и 7 пожарных машин.

Пострадавших нет. Предварительная причина произошедшего — неправильное устройство или неисправность отопительной печи.

По какому адресу случился инцидент, в ведомстве не уточнили.